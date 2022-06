A competição do brasileiro de futsal etapa norte, classificou a equipe da universidade Cruzeiro do Sul de Colorado do Oeste para disputar vaga na próxima etapa que acontece em julho em Rio Branco – Acre.

De acordo com Wender Silva, técnico da equipe de Colorado, os jogos aconteceram no ginásio Cláudio Coutinho, nos dias 3, 4 e 5 de junho, em Porto Velho.

A equipe Cruzeiro do Sul/Colorado venceu três adversários e foi campeã do certame e irá representar Rondônia na cidade de Rio Branco – Acre, no mês de julho, etapa norte.

Wender destaca que o campeão e vice da etapa norte irá disputar a final do campeonato em Brasília – DF.

A competição foi por pontos corridos.

Confira resultado

Cruzeiro/Colorado 5 x 0 UNIR/Rolim de Moura.

Cruzeiro/Colorado 4 x 2 FIMCA/Porto Velho

Cruzeiro/Colorado 7 x 3 São Lucas/Porto Velho.

Atletas:

Patrik Alves

Thayson Wallaci

Silvanei Romão

Willian D’orazio

Lucas Petersen

Carlos Eduardo

Lucas Emanuel Pontes

Técnicos:

Wender Silva

Zenildo Santos

Os atletas agradecem a prefeitura e ao comércio local pelo apoio.