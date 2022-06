O Amor de 4 Patas que acolhe animais abandonados e vítimas de maus tratos trabalham com recursos limitados e precisam se desdobrar para continuar de portas abertas.

Para levantar fundos e quitar dívida que ultrapassa R$ 25 mil em clínicas, a entidade realiza neste sábado, 11, o bazar “Amor de 4 Patas” e feira de “Adoção”.

Os números de resgatados cresceram e a instituição conta atualmente com mais de 80 animais recolhidos. Feridos e debilitados eles são levados aos veterinários. As voluntárias cuidam até estarem aptos para adoção. O cuidado gera gastos com consultas e medicação.

Infelizmente, pelas dívidas estarem em um valor altíssimo, as voluntárias contam que não podem mais acolher os animais.

O bazar contará com roupas, sapatos, acessórios e muito mais, todos novos ou seminovos, vendidos com preços a partir de R$ 1,00 e todo o dinheiro arrecadado será investido em produtos para manutenção das atividades da organização.

O bazar acontece a partir das 08h na Rua 737, nº 1.649, no bairro Cristo Rei.

Além disso, no sábado a tarde também será realizado a feira de Adoção na Praça Angelo Spadari com o tema “tenha responsabilidade. Adote com amor”, a partir das 16h.

Requisitos para adoção:

Quintal seguro para o animalzinho não escapar; ter um lugar que o proteja do sol e chuva; levar comprovante de residência, documento com foto e foto do quintal.

Amor de 4 Patas aguarda você e sua família para colaborar e assim poder continuar a acolher os animais de rua.