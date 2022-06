Em nota oficial divulgada neste sábado, 11, o grupo Eucatur lamenta ocorrido e afirma que está prestando total apoio as vítimas do acidente.

>>>Leia nota na íntegra:

O Grupo Eucatur lamenta profundamente os transtornos decorrentes do sinistro ocorrido na data de hoje, na BR 364, próximo ao município de Ouro Preto do Oeste.

Informa-se que foi iniciado imediatamente o procedimento de assistência às vítimas que sofreram lesões e à continuidade da viagem dos demais passageiros que nada sofreram.

Infelizmente o motorista do ônibus da empresa veio a óbito.

A causa do acidente foi em decorrência de um veículo que vinha no sentido contrário ter invadido a pista do ônibus, ocasionando a colisão frontal.

Todo o ocorrido será apurado com transparência e será dada continuidade à assistência necessária.

Em caso de necessidade, a empresa poderá ser contatada através dos seguintes números de telefone: 0800 045 5050 – (69) 99975-1344

Assessoria de Comunicação