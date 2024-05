A segunda pesquisa estimulada divulgada pelo Instituto Phoenix dia 1º de maio mostra que o ex-deputado federal Lindomar Garçom está com quase 60% das intenções de voto para prefeito de Candeias do Jamari.

Garçom, que é ex-prefeito da cidade, possui hoje 58,8% de índice de preferência popular, um percentual bem acima dos outros candidatos estimulados na pesquisa. A segunda posição é do ex-deputado estadual Ribamar Araújo, com 13,5%.

Levando em conta a margem de erro, Ribamar Araújo está empatado tecnicamente com os outros dois candidatos a prefeito, Cabelo Rufato (11,8%) e Jorge Saldanha (11,4%). A quinta colocação é de Paulo Cadilack, com 4,5%.

BAIRROS

A pesquisa andou por todos os bairros de Candeias do Jamari, inclusive a região rural. Das quinze setores pesquisados, Garçom só perde no Setor Chacareiro para Ribamar Araújo (35% a 20%). Garçom teve vitória esmagadora em outros bairros como o Santa Letícia I (50% contra 0% de Ribamar Araújo e 13,6% de Jorge Saldanha), Palheiral (61,6% contra 0% de Ribamar Araújo e 15,4% de Jorge Saldanha).

Na tabela abaixo e confira os os percentuais de todos os candidatos estimulados na pesquisa por bairro:

FAIXA ETÁRIA

Levando em conta a faixa etária, Garçom tem a preferência dos eleitores em todas as faixas etárias. As faixas etárias onde a preferência é mais evidente é entre eleitores entre 25 e 34 anos de idade (preferência de 56,5%) e 35 a 44 anos (50% da preferência). Entre eleitores com idade entre 16 e 24 anos de idade, a preferência do candidato é de 47,7%.

Confira a tabela abaixo e confira os percentuais de preferência dos eleitores pesquisados, com base na faixa etária.

INSTRUÇÃO ESCOLAR

Outro quesito da pesquisa avaliou qual o candidato que não possui condições de fazer uma boa administração. O candiddato Jorge Saldanha (Avante) foi o ´mais votado´ com 23,59%, seguido de Paulo Cadilack (PMN), com 17,28% e Cabelo Rufatto (PT), com 14,61%.

Na tabela abaixo, perceba que os eleitores da pesquisa foram divididos por instrução escolar. A maioria dos Eleitores que leem e escrevem (21,4%) escolheram o candidato do PT, Cabelo Rufatto, enquanto que a maioria dos que possuem Ensino Fundamental (28,7%) preferem Jorge Saldanha. A maioria dos que possuem nível superior (28%) não acreditam na adminsitração do petista Cabelo Rufatto, Paulo Cadilack (24%) e de Jorge Saldanha (22%).

Nessa tabela, o candidato Garçom (Republicanos) ocupa a quinta colocação com índice de 8,97%.

AVALIAÇÃO

O último quesito da pesquisa é sobre avaliação de ações e serviços, levando em conta o trabalho já realizado pelo candidato. A pergunda feita foi a seguinte: “Qual destes nomes você reconhece como o que mais fez pelo munic´pio?”.

O candidato Garçom ficou com 51,16%, seguido de Jorge Saldanha (6,98%), e Cabelo Rufato (4,98%).

Na tabela abaixo, confira o percentual de todos os candidatos avaliados, com base no sexo (masculino e feminino) e renda familiar. Note na tabela que Garçom teve a preferência de 73,7% de eleitores que possuem renda de até 1 salário mínimo.

DADOS DA PESQUISA

Pesquisa realizada com 301 eleitores entre os dias 24 e 26 de abril de 2024 em 15 setores da ciade. A pesquisa foi registrada no TRE-RO com o número RO-02949/2024 e assinada pela estatística Liliane Gazola e intervalo de confiança de 95% e margem de erro de + ou -4%.