Na noite de domingo, 12, A.C.S., foi vítima de assaltantes armados com punhal que a renderam quando saía de casa para ir à igreja, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima chamou a Polícia Militar e contou que estava saindo de casa na Avenida Rio Grande do Norte, no bairro Parque Novo Tempo (setor 19), quando foi abordada por dois homens, um deles armado com um punhal anunciou o assalto dizendo que, “era pra passar tudo se não iria matá-la”.

Temendo por sua vida, a vítima que é viúva de um policial militar do Estado do Mato Grosso, entregou ao bandido uma bolsa de cor preta com detalhe prata, contendo no seu interior uma carteira de cor preta com R$ 500,00 – um celular da marca Samsung de cor azul, vários documentos pessoais e cartões bancários.

Apos subtrair os pertences da vítima, os ladrões surgiram a pé sentido Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral).

A guarnição fez buscas pela região, mas não localizou nenhum suspeito.