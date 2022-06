A 3ª edição do Workshop vai acontecer no dia 07 de julho, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Vilhena (Aciv).

A idealizadora do evento, Mônica Aquino, criou o Workshop com o intuito de trazer os assuntos relacionados a finanças de uma forma descomplicada, simples e prática para que todas as mulheres, independente da formação intelectual ou classe social aprendam a gerir o seu dinheiro com autonomia e segurança.

Durante o Workshop serão abordadas pautas de muita relevância para o momento atual. O tema da primeira palestra será como lidar com as emoções que influenciam a vida financeira das mulheres.

De acordo com Mônica Finanças, como é conhecida, as crenças sobre o dinheiro começam a serem formadas ainda na infância, tudo o que nós vimos, sentimos e ouvimos quando criança, sobre o dinheiro, vai gerando memórias, e quando se chega à vida adulta, na maioria das vezes, a tendência natural é reproduzir o que foi visto, sentido e ouvido nas ações em que envolve as finanças. Sendo assim, é necessário ressignificar as crenças negativas para que as mulheres conquistem liberdade para lidar com dinheiro de forma leve, natural e próspera.

Essa edição contará também com a presença do convidado Breno Invest que vai ensinar, passo a passo, como fazer o primeiro investimento na prática.

O Workshop também oferece material didático e uma aula prática de como organizar as finanças em 3 passos, onde a educadora financeira Mônica Aquino ensina para as participantes do evento, as técnicas para gerar mais renda, gastar com sabedoria e investir com inteligência.

E ao final do treinamento será efetuado um planejamento onde cada uma das mulheres participantes transformarão seus sonhos em objetivos e metas de curto, médio e longo prazo.

Serão realizados sorteios de presentes e será oferecido um coquetel a todas mulheres de valor, como elas são intituladas após receberem o certificado de participação do Workshop “Mulher de Valor”. As vagas são limitadas.

Para mais informações, faça contato através do WhatsApp (69) 9-8140-8115.

QUEM É MÔNICA AQUINO?

Mônica Aquino é uma mulher que vive o propósito de ensinar outras mulheres a conquistarem liberdade através da educação financeira. Mônica é casada há 15 anos, mãe de 3 filhos, palestrante, Bacharela em Ciências Contábeis (UNIR ), Formada em Educação Financeira (Inst. Soaper RJ), planejadora de orçamento (FGV), pós-graduanda em finanças comportamentais, dois anos consecutivos premiada como profissional Educador Financeiro em 2020 e 2021, Criadora do Canal do Youtube Ecomônica e do perfil no instagram @monica.financas, mentora de mais de 300 mulheres em finanças pessoais e criadora do Workshop “Mulher de valor”.

A 2ª edição do evento aconteceu em março deste ano (assista ao vídeo abaixo).

