O prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês, e o secretário municipal de Obras, Marcelo “Boca”, acompanharam nos últimos dias grande trabalho que a Secretaria Municipal de Obras (Semosp) está realizando na “Linha da Cota”, especificamente no Travessão Bica da Onça, próximo ao Perobal.

O rebaixamento de serras na localidade facilitará o escoamento de produção, o funcionamento do transporte escolar e também o deslocamento dos moradores até a cidade.

“Sou produtor rural e entendo como a estrada é vital para os agricultores e moradores da zona rural. Por isso, estamos fazendo a maior compra de máquinas da história da Prefeitura de Vilhena, com investimento de quase R$ 10 milhões para compra de 5 caminhões basculantes, 2 compactadores corrugados, 2 minicarregadeiras, 1 caminhonete, 1 roçadeira articulada, 2 caminhões cesto, 1 motoniveladora e 1 minicarregadeira. Além de vários equipamentos que temos previstos para receber do Governo do Estado. Estamos firmes e o trabalho não vai parar, porque essa é uma gestão que investe”, explica o prefeito Eduardo Japonês.

Marcelo “Boca” explica que as visitas à zona rural com o prefeito são corriqueiras. “Quase todos os fins de semana Japonês faz uma “maratona” com a gente nas propriedades, acompanhando os trabalhos executados pela Semosp, além de ouvir demandas de produtores. Estamos trabalhando no rebaixamento de algumas serras que tem causado muito transtorno aos condutores de veículos, pois as serras são de topos extensos e precisam ter a inclinação reduzida para evitar transtornos”, explica.

Pedidos de serviços à Semosp podem ser enviados pelo WhatsApp institucional da secretaria (069) 3321-2665.