O senador Marcos Rogério (PL-RO), pré-candidato a govenador, reafirmou nesta terça-feira (21/06) que a definição de candidato ao Senado apoiado pelo PL em Rondônia passará pelo crivo pessoal do presidente Jair Bolsonaro.

“Meu compromisso com o presidente da República é construir alianças que garantam um governo alinhado com o projeto nacional e uma bancada que tenha a mesma sintonia”, afirmou.

Marcos Rogério, que é vice-líder do Governo no Congresso, relata que o presidente Bolsonaro enfrenta dificuldades de implementar suas principais pautas políticas por falta de apoio de governadores e de uma base mais coesa na Câmara e no Senado. “Na redução da tributação dos combustíveis, por exemplo, o presidente tem sido voz solitária. Agora, depois da lei do teto do ICMS e de uma ordem judicial é que o governador de Rondônia anuncia que vai reduzir a alíquota sobre a gasolina”, exemplifica.

O senador comenta, ainda, que muitos que se elegeram no Partido Social Liberal (PSL), atual União Brasil, não tiveram compromisso com o Governo em muitas votações importantes.

“Além disso, em momentos críticos, como durante a CPI da Pandemia, por exemplo, muitos que se diziam apoiadores do presidente se mantiveram em silêncio, inclusive governadores, que seguiram a cartilha da oposição, deixando o presidente isolado. Por tudo isso, precisamos ter cautela em nossas definições, e a candidatura ao Senado é fundamental nesse aspecto”, salientou.

O PL tem como pré-candidato o pecuarista Jaime Bagattoli, mas a deputada federal Mariana Carvalho, que migrou para o Republicanos, também pretende concorrer ao Senado com o apoio de Bolsonaro. O Partido Social Democrático (PSD) acena no sentido de lançar o ex-senador Expedito Júnior, o que ainda não ocorreu oficialmente. “As conversações partidárias estão em andamento”, finalizou Marcos Rogério.