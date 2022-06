O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, realizará a Semana Municipal do Primeiro Emprego de Vilhena em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Secretaria Municipal de Assistências Social (Semas) e Câmara de Vereadores de Vilhena.

O evento será realizado de 04 a 07 de julho de 2022, na Câmara Municipal de Vilhena, durante a noite, a partir das 19 horas. A programação inclui como temas o Jovem Aprendiz, mais programas de estágio, empreendedorismo, elaboração de currículos e entrevista de emprego.

A inscrição e participação são gratuitas. Para se inscrever, os interessados deverão preencher o formulário eletrônico: https://bit.ly/vha-emprego-2022. O Presidente do CMDCA de Vilhena, Genivaldo Florenços dos Santos, falou sobre a importância dessa atividade para os jovens. “Esse evento irá mostrar novos horizontes e direcionamentos referentes ao primeiro emprego para nossos adolescentes, que precisam de incentivos. Tudo que o CMCDA puder fazer em favor dos adolescentes e jovens do município de Vilhena, iremos fazer como instituição de direitos. Agradecemos ao IFRO, Semas e Câmara Municipal por essa importante parceria. Que nossos adolescentes participem ativamente em busca do conhecimento para enriquecer seus currículos e terem mais chances ao mercado de trabalho”, enfatizou.

A Coordenadora de Integração Escola, Empresa e Comunidade do IFRO Campus Colorado do Oeste, Márcia Tesser, destaca a importância da ação. “Eventos como esse são primordiais para os jovens, preparando-os para se inserirem no mundo do trabalho e auxiliando na sua preparação para o primeiro emprego”. Márcia conta ainda sobre a história do evento: “a origem do evento foi com o programa ‘Semana Municipal do Primeiro Emprego’ que foi criado em Cerejeiras com uma lei municipal e realizado em abril de 2022 na parceria com o IFRO. Em junho foi realizado em Colorado do Oeste o ciclo de palestras ‘Colorado Emprega 2022’. E agora realizaremos em Vilhena esse evento”, narrou.