O município de Cerejeiras recebeu mais uma emenda parlamentar do deputado Ezequiel Neiva para investir na área da saúde. Dessa vez foram repassados à prefeitura o valor de R$ 300 mil, para a realização de exames de ressonância e tomografia. A meta, de acordo com o deputado, é zerar a fila para esses tipos de exames no município.

Com a liberação do recurso, conforme Ezequiel Neiva, a prefeitura poderá contratar a empresa para a realização dos exames. “Sabemos que a quantidade de pacientes na fila para os exames de ressonância e tomografia é muito grande e eles não podem esperar. Os diagnósticos poderão salvar vidas”, destacou Neiva.

O deputado frisa que o pedido do recurso foi dos vereadores Dione Ribeiro, Zeca Rolista e Reinaldo Caburé. “Os vereadores são atuantes no município. Recebem as demandas da população e buscam ajudar da melhor forma. Recebi o pedido e de imediato reservamos o orçamento para que a prefeitura pudesse receber o investimento”, explicou o deputado Ezequiel Neiva.