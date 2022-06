O Real Ariquemes goleou na manhã deste domingo, 26, o Rondoniense por 3 a 0 no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, e subiu para a liderança do grupo A do Campeonato Rondoniense Sub-20. A partida foi válida pela quinta rodada da competição estadual.

Os gols da vitória do Furacão do Jamari foram marcados por Carlos Eduardo (duas vezes) e Rallyelson.

Com o resultado, o Real Ariquemes assumiu provisoriamente a liderança do grupo A com nove pontos. Para permanecer na ponta da chave, o Furacão do Jamari precisa torcer por uma derrota do Porto Veho no duelo de quarta-feira contra o Genus no estádio Aluízio Ferreira. Já o Rondoniense caiu da segunda para terceira posição com sete pontos.

Na próxima rodada, o Real Ariquemes enfrentará o Porto Velho no domingo, às 15h45 (horário de Rondônia), no estádio Aluízio Ferreira. Já o Rondoniense encara no mesmo dia e horário o Genus no CT do Rondoniense.