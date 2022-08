Policiais militares do Batalhão de Choque em parceria com policiais militares do Batalhão de Fronteiras e Divisas e da Polícia Rodoviária Federal realizaram abordagem em um ônibus de Guajará-Mirim, com destino a Porto Velho, na Base Cristal, encontrando cerca de 500 gramas de cocaína com uma passageira.

A descoberta só foi possível graças ao cão k-9, do BPCHOQUE ter demonstrado mudança de comportamento na mochila da conduzida V.N.C., chegando a fazer sua indicação passiva (marcação).

Logo após, foi solicitado que todos desembarcassem do ônibus para que fosse feita a revista na mochila indicada pelo k-9 e que durante a averiguação a PM localizou no encosto de cabeça da conduzida aproximadamente 500 gramas de substância aparentando ser cocaína; feito o teste com tiocianato de cobalto pela PRF constatando a pureza da substância (cocaína).

Sobre a droga ela informou que iria receber R$ 1 mil pelo transporte e entrega da substância em Porto Velho e informou que pegou a substância em Guajará-Mirim, todavia existem dois bilhetes que estavam em seu celular com passagens de ida e volta com destinação Bolívia-Brasil, respectivamente.

Foi dada voz de prisão a conduzida dito seus direitos constitucionais e apresentado na 1ª delegacia de Guajará-Mirim Rondônia para providências que o caso requer.