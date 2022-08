O panorama econômico mundial é de recessão, devido à alta inflação, elevação dos juros, efeitos da Covid na China, guerra na Ucrânia e falta de chips.

Tal fenômeno inquieta e angustia tanto os governantes quanto aos agentes econômicos mundo afora. Depois de atingir níveis elevadíssimos, os preços das commodities começam a cair, evidenciando que a lei da oferta e da procura continua em pleno vigor.

Os recursos financeiros internacionais procuram ansiosamente onde se alojar e não encontram um lugar seguro. Não há abrigo confiável, nem paraíso fiscal, nem país estabilizado que possa acolher os grandes fluxos monetários.

Em meio a todos esses problemas, percebe-se que o Brasil vem agindo com discrição, sabedoria e pragmatismo. Foi um dos primeiros países a combater a inflação com medidas drásticas, desde o início. Os empresários agrícolas se beneficiaram grandemente com os preços das commodities, acumulando riqueza. Não há restrições nem empecilhos creditícios.

O Brasil é um dos poucos países que oferece oportunidades de captar recursos, pois está, ao contrário de muitas nações, num processo de crescimento econômico com estabilidade social e queda da inflação. Deve ser ressaltado que nos últimos dois meses, a economia nacional tem experimentado uma deflação significativa (começando com gasolina e diesel).

Temos terra em abundância e clima favorável para cultivar alimentos e produzir proteína animal, os quais estão alimentando o mundo. Tudo o que se produz nesta terra abençoada é vendido ao exterior, a preços de mercado. As safras crescem anualmente e sem parar. Nem a crise mundial de fertilizantes prejudicou o país, cujas importações cresceram atendendo às demandas do mercado interno.

Mesmo que os preços das commodities venham a cair proximamente, os produtores agrícolas e a indústria do ramo estão sólidos financeiramente e prontos a investir. Cedo ou tarde, os benefícios desta abundância agrícola chegarão ao bolso do consumidor e aos empregados rurais na forma de salários.

Qual a leitura que o amigo leitor está fazendo da atual conjuntura? Você está animado com o presente e otimista com o futuro ou perplexo e desiludido?

No meu entendimento estamos caminhando rumo a dias melhores. É inspirador olhar para o futuro com esperança; é maravilhoso poder sonhar com o crescimento econômico; com a diminuição do desemprego; com a redução da inflação e juros. Convido-o a voltar a sonhar e acreditar no seu país, bem como nos seus governantes. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.