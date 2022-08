Na noite do último sábado, 27, durante operação Hórus/Guardiões das Fronteiras, equipes policiais em combate aos crimes transfronteiriços, formados pela segurança pública e composta pelo BPFRON – Batalhão de Fronteiras e Divisas, BPCHOQUE – Batalhão de Choque e canil, em conjunto com a Guarnição da 3ª Companha do 6º Batalhão da Polícia Militar, em Nova Mamoré, realizaram a prisão de duas pessoas do sexo masculino em uma propriedade rural na 4° Linha do Ribeirão, onde os elementos estavam causando temor nos moradores daquela localidade.

De acordo com o que foi relatado pelos policiais, o proprietário da residência de prenome José informou a equipe policial, que ao chegar do trabalho, em casa, verificou que os conduzidos havia invadido sua residência e posteriormente, temendo por não conhecer os dois conduzidos, ligou para o seu filho e pediu que o mesmo viesse até sua casa, pois havia encontrado duas pessoas desconhecidas no imóvel.

Ao revistar os cômodos do ambiente, foram localizadas uma bolsa contendo em seu interior: Joias, aparelho celular, perfumes, dinheiro em espécie, além de uma espingarda calibre .22, um revólver calibre .38, uma pistola de air-soft do modelo semelhante a uma glock G23, além de diversas munições de calibre .22.

Ambos confessaram que participaram de um roubo na data de ontem, 26 de agosto em uma propriedade rural na Quarta Linha do Ribeirão, onde sob grave ameaça, renderam a família do proprietário e os mantiveram em cárcere privado por várias horas e em seguida, subtraíram uma Caminhonete Modelo Triton, e vários pertences que estavam na residência, ocorrência esta registrada na UNISP de Nova Mamoré.

Diante dos fatos, os conduzidos receberam voz de prisão em flagrante, sendo lidos seus direitos constitucionais e apresentados na Unisp de Nova Mamore.