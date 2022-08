As operações com medicamentos destinados aos órgãos da administração pública direta: Federal, Estadual e Municipal que já tinham isenção sobre o imposto de circulação de mercadorias – ICMS, agora terão a inclusão de diversos novos medicamentos com isenção quando a compra foi destinada a órgãos da administração pública.

Assim também, como o benefício passa a abranger veículos com valor de aquisição até R$ 100 mil, embora a isenção continue limitada ao valor de até R$ 70 mil. Também foram incluídos como beneficiários além de pessoas com deficiência também pessoas com síndrome de down ou autismo.

O decreto que amplia alguns itens do sistema de cobrança do imposto de circulação de mercadorias – ICMS foi publicado na última sexta-feira (26) pelo Estado de Rondônia, mas a mudança só passa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2023.