A quarta-feira (31) começa com os preços futuros do milho registrando novas movimentações baixistas na Bolsa Brasileira (B3).

As principais cotações estendiam os recuos e flutuavam na faixa entre R$ 85,15 e R$ 96,75 por volta das 09h14 (horário de Brasília).

O vencimento setembro/22 era cotado à R$ 85,15 com perda de 0,47%, o novembro/22 valia R$ 89,50 com baixa de 0,43%, o janeiro/23 era negociado por R$ 93,70 com queda de 0,22% e o março/23 tinha valor de R$ 96,75 com estabilidade.

Mercado Externo

A Bolsa de Chicago (CBOT) abriu a quarta-feira novamente com os preços internacionais do milho futuro operando em campo negativo, com recuos por volta das 09h02 (horário de Brasília).

O vencimento setembro/22 era cotado à US$ 6,71 com queda de 8,75 pontos, o dezembro/22 valia US$ 6,67 com desvalorização de 9,75 pontos, o março/23 era negociado por US$ 6,73 com perda de 9,50 pontos e o maio/23 tinha valor de US$ 6,75 com baixa de 9,25 pontos.

Segundo informações da Agência Reuters, o milho de Chicago caiu nesta quarta-feira em meio a um amplo declínio nos mercados mundiais, embora o grão esteja prestes a ter sua maior alta mensal em seis meses, com a queda nas perspectivas de safra nos Estados Unidos e na Europa sustentando os preços.

“O mercado está em processo de precificação de um potencial baixo rendimento para a temporada”, segundo um relatório da Hightower, referindo-se ao milho.