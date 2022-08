As baixas no mercado da soja na Bolsa de Chicago continuam nesta quarta-feira (31).

Por volta de 8h15 (horário de Brasília), as cotações recuavam entre 7,25 e 11,25 pontos, com o novembro valendo US$ 14,25 e o março, US$ 14,31 por bushel.

A pressão continua vindo das boas perspectivas da nova safra americana. Os tours de safra seguem mostrando um bom potencial produtivo da oleaginosa – que sofreu menos do que o milho e está em sua fase determinante de definição de rendimento – e uma safra que deverá ser recorde.

As condições de clima para os próximos dias, porém, não são as mais adequadas, em especial para o oeste do cinturão, o que deixa as baixas na CBOT mais amenas.

Ainda no radar dos traders segue o comportamento da demanda – e a China comprando mais nos últimos dias – bem como o atual cenário macroeconômico. O petróleo segue recuando nesta quarta – o que ajuda na pressão sobre todas as commodities – a aversão ao risco parece estar mais presente nesta semana e os impactos serão inevitáveis.