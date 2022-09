Na última segunda-feira, 29, foi inaugurada a mais nova loja do segmento em Vilhena, Dental Premium, oferendo qualidade com o melhor preço da região.

De acordo com os proprietários Marcelo Padovan e Larissa Furini, a inauguração foi um grande sucesso, e o mais novo empreendimento oferece qualidade com preços especiais.

A empresa conta com descontos especiais nas vendas de produtos odontológicos e hospitalares em geral, e o melhor, não cobramos taxa de entrega.

“Agora com o espaço aberto esperamos pela visita de todos, já estamos com descontos especiais e atendemos com todas as formas de pagamento”, esclarece Marcelo Padovan.

Dental Premium está localizado na Avenida Brasil, nº 5708 – bairro Jardim Eldorado, com os horários de atendimento de segunda a sexta-feira das 07h30 às 11h30, 13h30 às 17h30 e sábado até meio dia.