O apresentador Ratinho, do SBT, enviou um vídeo ao empresário Elcimar Vidal, dono da indústria de jeans W. Vidal, de Goiânia, parabenizando a iniciativa de construir a primeira fábrica do produto na região norte do país.

A notícia da vinda da indústria para o estado foi bem aceita por agentes do governo de Rondônia, que, através do deputado estadual Cirone Deiró, demonstraram interesse em colaborar com os incentivos necessários para a concretização do empreendimento que poderá gerar até 800 empregos diretos e uma dezena de milhares de outros indiretos em toda a região.

A proposta do empresário é ousada. Ele pretende “trazer Goiânia para Rondônia”. A ideia é confeccionar os produtos aqui com a mesma qualidade e preços da capital da confecção do país, onde gente de todo o Brasil faz compras todos os dias para revender em suas regiões.

Para concretizar o projeto, Vidal está desenvolvendo um amplo projeto de integração entre os sistemas tecnológicos da empresa e buscando noll hall para garantir que todo o processo seja feito aqui, sem depender de outras empresas do país, como ocorre em Goiânia, onde cada indústria é responsável por uma etapa da fabricação do jeans. “Vamos alavancar o comércio de confecção de jeans na região norte, oferecendo os mesmos produtos que a sacoleira, o micro ou médio empresário do setor encontra em Goiânia, sem sair de casa”, disse o empresário.

O empresário participou há poucos dias, da Febratec – Feira Brasileira de Tecnologia, que aconteceu em Blumenau, onde conheceu novas tecnologias que pretende incrementar no parque de máquinas da indústria. Nos próximos dias, Vidal deverá ter uma reunião com o governador Marcos Rocha para apresentar o projeto, já que a área técnica do governo deu sinal verde à iniciativa.

Sobre o vídeo, Elcimar Vidal se mostrou lisonjeado ao receber direto do Ratinho, um reconhecimento pela ousadia de trazer um investimento deste porte para um estado em ascensão econômica como Rondônia. “W. Vidal, eu tô sabendo que voce tá abrindo uma baita empresa em Rondônia. Eu fico muito feliz porque Rondônia é um estado que eu acredito e acho que voce vai fazer muita gente feliz. Tô te esperando aqui no programa pra assistir junto com a gente”. Um abraço do Ratinho.

Além de apresentador, Ratinho investe em diversas áreas e já esteve em Rondônia sondado o setor de plantação de café, uma das suas principais atividades econômicas.

