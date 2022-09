O ex-presidente do bairro Cristo Rei, em Vilhena, Hailton Rosa, que está há dois anos desempregado e para sobreviver faz roçada na cidade e na área rural, está promovendo uma ação entre amigos para custear o tratamento pós-cirúrgico de sua esposa Ednalva Souza Santos.

De acordo com Hailton, ela passou por um transplante de córnea em Cuiabá, e agora precisa retornar para tirar os pontos e fazer outros exames.

Contudo, ele não dispõe da quantia necessária para o custeio do tratamento pós-cirúrgico que chega a aproximadamente R$ 2,3 mil.

Com isso, Hailton está promovendo uma ação entre amigos para arrecadar o valor e assim levar sua esposa para o retorno que está marcado para o dia 21 de setembro.

A promoção tem apoio do Extra de Rondônia e da Portal Colchões e vai sortear no dia 14 de novembro de 2022 os seguintes prêmios: 01 ventilador, um liquidificador e um jogo de sofá 3 e 2 lugares.

A rifa custa apenas R$ 10,00 e quem puder e sentir no coração e ajudar entrar em contato com Hailton no número 69 9918-1959, ou se preferir pode comprar a rifa e pagar com Pix 69999181959 que ele leva até você o comprovante.