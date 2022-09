Em visita à redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 8, o vereador Wilson Tabalipa (PV) colocou seu nome à disposição do eleitorado vilhenense para eventual candidatura a prefeito na eleição suplementar marcada para 30 de outubro pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO).

Policial Civil há 32 anos, Tabalipa, que está no segundo mandato de vereador, afirmou que o motivo de colocar seu nome à apreciação do partido é para proporcionar mais uma alternativa de voto ao eleitor vilhenense.

Filiado ao Partido Verde (PV), o parlamentar se destaca no Legislativo pelo diálogo e respeito com seus pares. “O segundo mandato no parlamento me garante experiência administrativa e pretendo colocar isso em prática na execução de ações na prefeitura. Lá, caso eleito, pretendo ter a mesma postura de trabalho da qual desempenho na Câmara de Vereadores, sempre com diálogo e respeito”, explica.

O vereador informou que ainda não há confirmação da data convenção do PV, com relação à eleição suplementar, mas poderá ser realizada em 16 de setembro, último dia de prazo para o ato, conforme o calendário eleitoral divulgado pelo TRE.

Entre suas prioridades está dar sequência às ações de fortalecimento da Saúde pública, na Educação e valorização do servidor público, entre outros. “Estou à disposição do partido, mas o grupo político é quem decidirá o melhor caminho pensando no município de Vilhena. Eu aceito essa desafio”, encerrou.