A Polícia Militar (PM) de Alto Alegre dos Parecis, recuperou nesta terça-feira, 13, uma motoneta Honda Biz 125 ES ano 2012, placa NBN-6831/Rolim de Moura, furtada no último dia 3 na cidade de Rolim de Moura.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estacionou a motocicleta em frente de uma casa na Avenida Maceió, bairro São Cristóvão, e quando retornou o veículo não estava mais no local.

Contudo, policiais militares faziam ronda de rotina pela Rua Getúlio Vargas, no centro de Alto Alegre dos Parecis, quando os PMs observaram uma moto estacionada próximo a um bar, no qual a placa batia com a da motocicleta furtada em Rolim.

Com isso, foi feito busca no sistema e constatado que se tratava do veículo furtado em Rolim de Moura.

Os PMs localizaram um homem suspeito de ter furtado a motocicleta. Ele foi detido e levado para a delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia, onde a ocorrência foi registrada.