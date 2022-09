Após meio da semana movimentado na Copa do Brasil, com resultados opostos, Flamengo e Fluminense fazem o clássico pelo Campeonato Brasileiro.

Buscando se aproximarem do líder Palmeiras, os rivais se enfrentam neste domingo (18), às 16h, no Maracanã, pela 27ª rodada.

Os dois times querem tirar a diferença para o Verdão e focam no “jogo após jogo” para diminuir a vantagem do rival. Quem vencer pode se manter na briga, mas quem perder fica mais longe e pensa na vaga para a Libertadores.

Na última rodada, o Rubro-Negro empatou com o Goiás, em 1 a 1, enquanto o Fluminense venceu o Fortaleza, em casa, por 2 a 1.

Histórico

O clássico tem uma grande história, chegando ao jogo de número 372. A vantagem é do Fla, com 135 vitórias, contra 117 do Flu e 119 empates. O Rubro-negro marcou 527 gols, enquanto o Tricolor balançou as redes 481 vezes.

Neste ano, no entanto, o time das Laranjeiras tem tido vantagem. São duas vitórias, contra uma da equipe da Gávea e um empate. Os dois times decidiram o Campeonato Carioca, com vitória do Flu. No Brasileirão, no entanto, o Fla venceu por 2 a 1, no primeiro turno.

Mescla

O técnico Dorival Júnior acena com a possibilidade de mandar um time misto a campo, a fim de ajudar na recuperação dos jogadores que atuaram contra o São Paulo, mas sem perder ‘poder de fogo’, após muitas críticas recentes dos torcedores.

A mistura deve ter as duplas de zaga e de ataque titulares. Pedro e Gabi não atuaram contra o Goiás e devem ser as principais novidades.

Juntando os cacos

Focado somente no Brasileirão a partir de agora, o técnico Fernando Diniz contará com um importante reforço para o clássico o volante André, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, por suspensão.

A dúvida fica para a outra vaga no meio-campo, deixada por Nonato. Martinelli e Yago Felipe são os mais cotados para começar. O resto do elenco está à disposição do treinador.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Fluminense

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: domingo (18), às 16h

Árbitro: Raphael Claus (SP – FIFA)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP – FIFA) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ – FIFA)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP – FIFA)

FLAMENGO: Santos; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Vidal, Everton Ribeiro e Victor Hugo; Pedro e Gabi. Técnico: Dorival Jr.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli (Yago Felipe) e PH Ganso; Matheus Martins, Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz