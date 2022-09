Na manhã desta sexta-feira, 23, dois homens foram presos e 32 quilos de entorpecente foram apreendidos numa operação conjunta da Polícia Militar (PM) em Cerejeiras.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, policiais militares do Núcleo de Inteligência (NI) receberam informações que dois homens iriam chegar em um barco com um carregamento de drogas, em Pimenteiras do Oeste.

Com isso, os militares passaram a monitorar os suspeitos e nesta manhã foi observado que o entorpecente havia sido transferido para um carro de cor prata, logo após os suspeitos seguiram sentido a cidade de Cerejeiras.

Contudo, foi mantada uma operação evolvendo a Polícia Militar de Cerejeiras e o Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) de Vilhena. O veículo foi abordado, a droga apreendida e os suspeitos presos.

Após a prisão dos suspeitos e a apreensão da droga, uma equipe se deslocou para a cidade de Pimenteiras, onde o barco que transportou o entorpecente foi apreendido.

A droga e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Federal de Vilhena, onde a ocorrência foi registrada e a PF dará continuidade as investigações.