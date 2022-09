A professora Raquel Donadon (PL), candidata a prefeita, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã deste sábado, 24, para informar que formalizou o pedido de registro de candidatura, o principal requisito para participar da eleição suplementar prevista para 30 de outubro em Vilhena.

O pedido foi feito na tarde desta sexta-feira, 23, à Justiça Eleitoral. O documento também acompanha o pedido de candidatura do vice, Ronaldo Giotto (PSD), conhecido como “Fanta”.

A convenção que lançou a dupla política rumo à prefeitura de Vilhena aconteceu semana passada. Na manhã deste sábado, Raquel – junto com suas cunhadas, Rosangela Donadon (deputada estadual) e Rosani Donadon (ex-prefeita de Vilhena) – realizou uma caminhada nos setores 12 e 13, momento em que conversou com moradores daquela região. “A receptividade é muito boa. Vários líderes estão hipotecando apoio a nossa candidatura e isso é gratificante”, disse.

Bacharel em música e pós-graduada em psicopedagogia, Raquel, que foi secretária municipal em Vilhena e diretora do Iperon na região, aproveitou o momento para falar que as prioridades do seu mandato serão a Saúde Pública e o Social. Ela tem dois filhos médicos. “Vamos estruturar o setor com equipamentos e outras melhorias. Precisamos fortalecer o setor contratando especialistas, colocar a funcionar o Neonatal. Quanto é triste ver um pai ou mãe que não têm dinheiro sequer para pagar um exame? Precisamos mudar esse quadro”, observa.

Para ela, a geração de emprego e renda é outra meta que será atingida com a implantação de indústrias no município. “Para isso, vamos trabalhar com dialogo e respeito. Buscamos a união e parceria em todos os setores, sem perseguições”, disse.

APOIO DE ROSANGELA E ROSANI

Raquel agradeceu o apoio suas cunhadas, Rosangela e Rosani Donadon, que participam da eleição geral como candidatas: Rosangela tenta a reeleição à Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE), enquanto que Rosani tenta uma vaga à Câmara Federal.

“O apoio de Rosangela e Rosani é essencial para Vilhena voltar aos trilhos do desenvolvimento. Com Rosangela na ALE e Rosani no Congresso Nacional, Vihena terá o suporte necessário para a concretização de obras importantes que irão mudar a cara do município”, analisou.

Por sua vez, Rosangela reafirmou o apoio e disse que Raquel tem preparação técnica, administrativa e política para estar à frente da gestão do Município. “Nesta reta final de campanha, a população pode ter certeza do nosso comprometimento com Vilhena e os municípios do Cone Sul. Cada dia recebemos diversos apoios. Vamos retribuir esse carinho com mais trabalho”, disse.

Já Rosani também agradeceu à população pelo apoio e garantiu que “Vilhena vai voltar a brilhar, se destacar, com um atendimento humanizado. As pessoas voltarão a ter orgulho de morar em Vilhena”.