A candidata pelo União Brasil a Deputada Federal Cristiane Lopes, vem visitando diversas localidades do estado.

Nesta semana visitou o assentamento Joana D’arc onde prestigiou a Cavalgada beneficente do Frota, conversou com eleitores e apresentou suas propostas: Entre as nossas propostas para à cultura, estão: o incentivo à criatividade e a valorização do patrimônio cultural, histórico e artístico.

É por isso que vou ser Deputada Federal, para defender e valorizar nossa gente.

Nossa região pode mais!

Seremos referência regional no Turismo e na Cultura, conectando nossas atividades de entretenimento.

Contem comigo e vamos juntos! Sou Cristiane Lopes candidata à deputada Federal por Rondônia”.

UNIÃO BANDEIRANTES

Na terça, Cristiane Lopes fez caminhada no distrito de União Bandeirantes pedindo voto e apresentando seus projetos como Deputada Federal. O Distrito é grande produtor de banana, café, produção de leite, gado de corte entre outros. Terra produtiva de grandes lavouras, importante para economia de Rondônia.

