Rosangela Donadon e Rosani Donadon, candidatas a deputadas Estadual e Federal, respectivamente, visitaram a redação do Extra de Rondônia na manhã deste sábado, 1, para agradecer a população do Cone Sul e de Rondônia pela receptividade durante suas visitas nessa campanha eleitoral que encerra.

Ao site, Rosani disse que está otimista com os apoios recebidos e analisa a campanha como positiva. “Quero agradecer à população e a toda a equipe que vestiu nossa camisa durante este período de campanha. Vamos juntos lutar por um novo tempo em Rondônia. De mim, as pessoas podem esperar muito trabalho, tendo a Saúde como prioridade do mandato. Precisamos trabalhar para melhorar o setor”, disse.

Rosangela também aproveitou o momento para agradecer o carinho da população do Cone Sul e de outros municípios do Estado. “Só tenho que agradecer aos moradores de Rondônia pela receptividade. Nessa campanha, lideranças de diversos municípios nos recepcionaram e retribuímos com trabalho, com benefícios que irão ajudar a população diretamente. Fica aqui meu compromisso de continuar trabalhando ainda mais pelos rondonienses. Agradeço também aos colaboradores que estiveram ombro a ombro nessa campanha eleitoral. A todos, o meu muito obrigado”, destacou.

As candidatas convidaram à população para uma carreata na tarde deste sábado que representará o fechamento da campanha eleitoral. A concentração ocorrerá às 13h, em frente ao Hotel Vizon, iniciando às 14h.