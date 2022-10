Acadêmicos do 4°, 6° e 8° período do curso de Ciências Contábeis da faculdade Favoo (Coop), estão realizando a campanha Cooperar Compartilhando Alegria com o objetivo de demostrar “amor em forma de brinquedos” para o Dia das Crianças, no próximo dia 12.

Segundo os universitários, “o projeto é para mostrar que o acadêmico não deve somente buscar uma graduação, mais sim se preocupar com a sociedade a nossa volta, então com essa ideia de cooperação, foi pensado em idealizar a campanha”, contam os estudantes.

A população pode estar colaborando com qualquer brinquedo, seja ele novo ou reutilizável, “todos podem cooperar para o sorriso de uma criança que não tem possibilidades de ter um brinquedo nesta data. Desta forma incentivamos até as crianças a doar brinquedos que não utilizam mais”, frisa os alunos.

Pontos de arrecadação:

Faculdade Favoo (coop), loja Gazin da Avenida Paraná, Academia Pequeno Dragão, Acerola Motos e loja Rei do Pano.

Para mais informações ou caso não seja possível levar as doações até os locais basta entrar em contato através do número (69) 99902-2947 – Simone.