Na manhã desta sexta-feira, 14, o Extra de Rondônia teve acesso a fotos e vídeos mostrando como foram as buscas pelo Corpo de Bombeiros e voluntários ao homem desaparecido há mais de uma semana em uma fazenda na área rural de Cerejeiras.

O CASO

Laldir Vicente Ribeiro, de 58 anos, que é morador de Vilhena e estava trabalhando na fazenda Horizonte, na linha 5, gleba Corumbiara, em Cerejeiras.

Contudo, por volta das 20h de quarta-feira, 5, ele desapareceu. Na manhã de quinta-feira, 6, companheiros de trabalho de Laldir informaram ao responsável da fazenda que ele havia desaparecido, no qual procurou a autoridade policial e informou que um funcionário tinha desaparecido e não havia levado nada com ele, nem mesmo as botas de trabalho.

A partir daí a polícia entrou em campo para investigar e o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer buscas e tentar localizar o trabalhador, no qual a família informou que não havia motivo para que ele sumisse, pois não tinha nenhum tipo de problema de saúde, não era agressivo e não tinha problemas com drogas e bebidas alcoólicas.

Contudo, o Corpo de Bombeiros de Cerejeiras tive apoio de bombeiros de Porto Velho com equipamentos de ponta e um cão farejador, fazendo varredura na área, mas até o momento nenhum vestígio do trabalhador foi encontrado tanto pelos bombeiros quanto pela polícia.

A família está inconformada com o desaparecimento de Laldir e reconhece o esforço das autoridades na busca por ele, mas disseram que não vou desistir de procurá-lo.

Entretanto, há rumores que possa ter havido um crime de homicídio com ocultação de cadáver, mas as autoridades policiais não confirmam, porém, também não negam, pois está em andamento as investigações.

