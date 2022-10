No último final de semana ocorreu, na cidade do Rio de Janeiro, o campeonato Sulamericano de Jiu-Jitsu.

Na oportunidade a academia Bushidô de Jiu-Jitsu levou 6 atletas para representar nosso município neste grandioso evento.

Os melhores atletas do Brasil e dos demais países da América do Sul estavam presentes, o que elevou o nível dos combates.

Apesar das dificuldades e da falta de apoio, dois atletas de Vilhena obtiveram bons resultados frente aos duríssimos combates. Jean Glauber Pires conquistou o terceiro lugar no evento, trazendo a medalha de bronze para Vilhena.

Merece destaque a atleta Gleiciane Valverde Brandão, que derrotou suas adversárias em menos de um minuto e meio de luta, finalizando todas oponentes e conquistando seu bi-campeonato sulamericano.

Também representaram o município os atletas Victor Leandro Cardoso, Pedro Leonidas de Almeida, Thiago Amaral e Claudeir Rogério. O técnico da delegação foi o sensei Alexandre Thomaz.

O time contou com apoio do vereador Damaceno, que intermediou com o deputado Luizinho Goebel as passagens aéreas do trecho Cuiabá x Rio de Janeiro x Cuiabá. Todos demais gastos (hospedagem, alimentação, deslocamento entre Vilhena e Cuiabá e deslocamentos na cidade do Rio de Janeiro foram custeados pelos próprios atletas.