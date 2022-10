Em um ano e cinco meses, o programa ‘Prato Fácil’, do governador Marcos Rocha, disponibilizou para as famílias em vulnerabilidade social mais de 800 mil refeições a R$ 2, nos 17 restaurantes credenciados em Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim e Ji-Paraná.

A partir desta segunda-feira (24), os moradores de Vilhena também passaram a receber as refeições.

Em Vilhena, o programa começou a funcionar no Restaurante “Império”, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 6360, bairro Jardim Eldorado. O horário de atendimento é das 11h às 15h, de segunda até sexta-feira.

Em entrevista nesta segunda-feira, o governador Marcos Rocha, candidato à reeleição pelo partido União Brasil, garantiu que o programa será ampliado. “Estamos aumentando a capacidade de atendimentos do programa, oferecendo alimentação saudável, nutritiva para famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica e vamos incluir o café da manhã no segundo mandato”, afirmou o governador.

De acordo com Rocha, o objetivo do segundo mandato é ampliar o número de restaurantes e incluir o café da manhã como mais uma ação continuada com foco na diminuição da pobreza e da desnutrição familiar.

“Investir no combate das desigualdades, em especial da fome, tem sido uma das nossas prioridades. O Prato Fácil ajudou muitas famílias e identificamos a necessidade de incluir o café da manhã no programa. Garantir a alimentação adequada de forma acessível alivia a preocupação das famílias e dá condições para que eles possam ter saúde, buscar renda e melhorar os meios de vida”, declarou.

Além de garantir alimentação saudável para quem mais precisa, o programa tem movimentado a economia das cidades, com a aquisição de legumes, verduras, hortaliças e demais produtos alimentícios por parte dos restaurantes credenciados. Isso, somado à geração de empregos com os estabelecimentos contratando funcionários para atender à demanda.

COMO TER ACESSO AO “PRATO FÁCIL”

É necessário ser inscrito no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico). As inscrições podem ser realizadas nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras). Após o cadastro no Cras, existe um prazo de 60 dias para que a documentação seja remetida pelo Governo Federal ao sistema da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

As pessoas com CadÚnico que queiram se alimentar pelo “Prato Fácil” em Vilhena, deverão se dirigir de segunda a sexta-feira (exceto nos feriados), das 11h às 15h aos estabelecimentos credenciados: avenida Presidente Tancredo Neves, 6360, Bairro Jardim Eldorado. Para quem já possui cadastro, basta se dirigir ao restaurante conveniado com documento de identidade que tenha foto de todos os membros do núcleo familiar e o valor correspondente à quantidade de refeições. Só será fornecida uma alimentação diária por CPF.