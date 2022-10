Uma semana triste para os mais de 2.300 seguidores no YouTube da vilhenense Marina de Santi Holanda, de apenas 7 anos: seu canal, que tinha seis meses, foi hackeado.

A informação foi repassada ao Extra de Rondônia pela própria Marina. “Tinham tantas pessoas para hackear e escolheram eu?”, questiona a youtuber, que se transformou num fenômeno na internet após publicar seus divertidos vídeos infantis que contam sua rotina ou assuntos específicos, como a realização de um holograma ou interpretando um cientista da NASA, testar a fórmula denominada “Coca Cola x Mentos” (leia mais AQUI).

Contudo, Marina abriu outro canal e pediu às pessoas que se inscrevam novamente. “Vamos publicar vários vídeos divertidos voltados para o entretenimento”, se compromete.

O advogado Márcio de Paula Holanda, pai de Marina, disse que sua filha ficou muito triste e também reforçou o pedido de Marina de inscrição no novo canal. “Precisamos dessa força agora, já que estamos iniciando do zero. Ficaremos muito gratos”, agradeceu.

Como forma de recuperar os inscritos, Marina vai sortear dois álbuns de figurinhas da Copa do Mundo com 10 pacotinhos cada. “É só se inscrever no canal, curtir o vídeo da Copa e fazer um comentário. “Beijos carinhosos de muitos MIAUUUUUUSS…”, encerra.

Sigam Marina de Santi nas suas redes sociais: YOUTUBE: marinasantiholanda.oficial / INSTAGRAM: marinasanti_oficial

>>> VEJA O VÍDEO DA COPA DO MUNDO ABAIXO:

https://