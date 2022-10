CITRÖEN / FIAT PSV / PEUGEOT

Em Cacoal, a atenciosa e capacitada equipe de todos os departamentos das concessionárias CITRÖEN, PEUGEOT e FIAT PSV sempre com alto astral em todos os momentos. Na foto a empresária Poliana Miranda, agachada à frente e entre seus colaboradores.

ALESSANDRA E SEU FIAT PULSE

Em total clima de descontração e realização, a empresária Alessandra Stecca da MILHAS VIAGEM E TURISMO foi recepcionada pela amiga e empresária Poliana Miranda na entrega de um lindo Fiat PULSE DRIVE 1.3, adquirido na concessionária FIAT PSV comandada por Poliana em Cacoal e Rolim de Moura do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia.

O SONHADO FIAT PULSE

A empresária Alessandra Stecca da MILHAS VIAGEM E TURISMO na entrega de seu lindo Fiat PULSE DRIVE 1.3 adquirido na FIAT PSV em Cacoal, entre o consultor de vendas Lukas Prado, a empresária Poliana Miranda que comanda a concessionária também em Rolim de Moura do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, e a gerente de vendas Rute Mandrick.

BLACK NIVER DA CASA&DECORAÇÃO

Em Cacoal, está sendo o maior sucesso a tradicional Promoção BLACK NIVER da CASA&DECORAÇÃO com ATÉ 60% DE DESCONTOS, somente neste mês de OUTUBRO na maior loja de móveis e decoração de Rondônia. Na foto o sócio proprietário Wender Garcia.

SICOOB FRONTEIRAS CACOAL

No último final de semana, em Cacoal/RO, foi realizado o V módulo da Academia de Liderança da SICOOB FRONTEIRAS, que abordou o Mercado Financeiro, Cenário Econômico e Gestão Estratégica de Negócios, ministrado pelo mentor Leonel Romanini, agachado e de camisa azul claro. Na foto entre os colaboradores da renomada e prestigiada cooperativa de crédito SICOOB FRONTEIRAS o presidente Carlos Biazi, de camisa azul escuro e um dos fundadores Vornei Bernardes da Costa, de camisa branca.

SICOOB FRONTEIRAS X ASSDACO

PREVENÇÃO AO CÂNCER

Em Cacoal/RO, semana passada, a ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni numa parceria já duradoura com a SICOOB FRONTEIRAS recebeu da renomada cooperativa de crédito mais algumas dezenas de COFRINHOS SOLIDÁRIOS, que são distribuídos junto ao comércio e a população local para a arrecadação de recursos para as ações de prevenção ao câncer desenvolvidas pela Associação em Rondônia. Na foto Aparecida Miranda da ASSDACO entre um dos fundadores da Sicoob Fronteiras, empresário Gilmar Odorisi, o gerente geral Edvaldo Rodrigues e o presidente Carlos Biazi.

SICOOB FRONTEIRAS CACOAL

Registrei na renomada e prestigiada cooperativa de crédito SICOOB FRONTEIRAS fundada e sediada em Cacoal/RO desde 1999, e que conta hoje, com mais de 14 pontos de atendimentos nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a gerente Stefanie Bizi na gerência geral durante férias do gerente geral Edvaldo Rodrigues.

DOAÇÃO DE CABELOS

No último DOMINGO, dia 23, aconteceu no Cacoal Shopping em Cacoal/RO, a Campanha EM PROL DAS MULHERES EM TRATAMENTO DE CÂNCER, onde as pessoas doaram 20cm de seu cabelo atendidas gratuitamente pelos renomados cabeleireiros voluntários da campanha, VENÂNCIO GOMES, EDUARDO VANNON e ERON HAIR, na foto com as organizadoras do evento, Andreia Martins, Sibele Figueiredo e Durcelei Fernandes.

LÍDIA FAZ ANIVERSÁRIO

No próximo DIA 31, segunda-feira, comemora aniversário a farmacêutica, bioquímica e empresária LÍDIA YASSUDA MOREIRA da YASSUDA Farmácia e Laboratório de Manipulação em Cacoal/RO. Na foto Lídia e sua filha Deborah Nanami Moreira Yassuda farmacêutica, bioquímica e empresária na homenagem do troféu Cacau de Ouro 2022 em Cacoal/RO.