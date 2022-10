O deputado estadual Alex Silva (Republicanos), garantiu através de emenda parlamentar no valor de R$50 mil reais, a aquisição de embarcação com motor de popa 50HP e carreta para transporte para atender ao Batalhão da Polícia de Fronteiras e Divisas do Estado de Rondônia – BPFRON.

A entrega oficial foi feita ao comandante geral da PMRO, Cel PM James Alves Padilha e ao comandante do Batalhão de Fronteira, Ten Cel PM Jairo, em um encontro com os militares do BPFRON e do BPCHOQUE. O pastor Sandro, responsável pelo grupo Universal nas Forças Policiais (UFP) que realiza um trabalho com os integrantes das forças de seguranças pública também esteve presente no encontro.

Segundo Alex Silva a embarcação será usada no policiamento fluvial nas fronteiras do estado de Rondônia com a Bolívia, fazendo com que nossos policiais tenham condições de fazer um bom trabalho nas fronteiras do estado, aumentando assim a segurança de nossa população.