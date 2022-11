Na tarde desta quarta-feira, 9, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM) estão conversando com manifestantes que bloqueiam a BR-364, no Km 16, saída para Porto Velho, para desobstruírem a rodovia definitivamente, e assim evitar que a via seja liberada com uso da força.

A reportagem do Extra de Rondônia confirmou com a Assessoria de Comunicação da PRF, que a Força Nacional está a caminho de Vilhena para auxiliar na liberação total da rodovia.

Contudo, se não houver acordo amigável, a ordem é para que as forças de segurança faça cumprir a medida judicial. Porém, os policiais estão fazendo o máximo para que o caso tenha um desfecho sem confronto.

