Atendendo indicação do deputado Ezequiel Neiva ao governador Coronel Marcos Rocha, o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) realizou o asfaltamento de 1.300 metros da RO-497 (Linha 11), no perímetro urbano de Cabixi. O DER informou ao deputado que a pavimentação foi concluída nesta terça-feira (08).

Ezequiel Neiva explica que a Linha 11 liga o município de Cabixi a Pimenteiras, e que nessa região houve aumento significativo da produção agropecuária. “O trânsito de carretas nessa estrada é intenso, causando grande quantidade de poeira que vai para a cidade”, observou o deputado ao falar sobre a importância da obra.

Diante da urgência da obra Ezequiel Neiva indicou o asfaltamento ao governador Marcos Rocha, que acionou a equipe do DER para executar o projeto. “Quero parabenizar o DER pela agilidade nos trabalhos e, claro, pela qualidade do serviço”, destacou Neiva.

Usina de asfalto

Ezequiel Neiva ressaltou que o asfaltamento da Linha 11 no perímetro urbano de Cabixi com a equipe própria do DER foi possível porque o Governo instalou uma usina de asfalto em Vilhena, para atender toda a região do Cone Sul do Estado. “Fizemos indicação conjunta para que o Estado instalasse uma usina de asfalto em Vilhena”, afirmou.