Completou 51 anos, ou seja, pouco mais de meio século, a visita histórica do ministro dos Transportes do governo do então presidente Emílio Garrastazu Médici às obras da Rodovia BR 319, que estava sendo aberta e depois foi asfaltada, ligando Manaus a Porto Velho e à Transamazônica, que, à época estava sendo construída também desde o Pará até a Amazônia.

Pouco tempo depois, foi feito o asfaltamento do trecho ligando as duas capitais do Norte e, com o passar dos anos, os trechos asfaltados foram se deteriorando, até que tenha restado praticamente nada que se possa considerar com alguma qualidade para se transitar nos cerca de 900 quilômetros que separam os manauras dos porto-velhenses. Na ocasião, em meados do ano de 1971, Andreazza estava acompanhado por várias autoridades.

Um dos vídeos podem ser assistidos pelo link https://m.facebook.com/watch/?v=1079437035948317&paipv=0&eav=AfbTvXthOzTwX3XEB-PMK0MSyNbG9uqAB6-K7oT3-hDMTlib5F-tUJDg8OXJg8ZGUN4&_rdr. Depois dos governos militares, mudou tudo em relação à rodovia que deveria manter-se sempre aberta.

Manaus acabou praticamente isolada do resto do país, porque uma sucessão de decisões de governos e a chegada, principalmente depois do final dos anos 80, de centenas e centenas de organizações internacionais na região, a pressão pelos interesses nas nossas riquezas, em muitos casos disfarçados de defensores do meio ambiente, impediu que a integração fosse mantida.

No atual governo, surgiu, enfim, uma luz no final do túnel, para que todo o trecho da 319 fosse asfaltada. Os primeiros 200 quilômetros, entre Humaitá e Porto Velho já foram concluídos há alguns anos. Outros 50 quilômetros estão em andamento, a partir de Manaus. Mas a partir de agora, com o novo governo de esquerda, as chances de que as obras andem são mais ou menos na mesma proporção das do Sargento Garcia prender o Zorro ou o Cruzeirinho de Porto Velho ganhar o campeonato nacional da série A.

Há mais ou menos duas décadas, não é o governo brasileiro quem manda na Amazônia. Ela é “propriedade” das ONGs e de setores aparelhados do Ministério Público e do Judiciário, que comungam das mesmas ideias, através de uma legislação que, claramente, atende muito mais os interesses internacionais do que os nossos, do Brasil. Durante pelo menos 25 anos, mas talvez até mais, o asfaltamento foi sendo postergado através de uma série de ações acatadas pelo Judiciário.

Enfim, a visita de Andreazza e seus sonhos de integração regional da Amazônia, há cinco décadas, vão ficando no passado, no túnel do tempo. A partir de agora, seremos cada vez menos donos da nossa Amazônia. E de todas as riquezas que nela abundam. Elas se manterão sob o comando dos seus verdadeiros proprietários, que, todos sabemos quem são!

PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA CHORA AO VER SITUAÇÃO DO HOSPITAL JOÃO PAULO II

A cena surpreendeu os telespectadores, certamente, mas não quem conhece de perto do dr. Hiran Gallo, o rondoniense que é presidente do Conselho Federal de Medicina, entidade nacional que reúne mais de meio milhão de médicos. Depois de assistir a uma reportagem sobre a situação dos pacientes do Hospital João Paulo II, apresentado pelo jornalismo da SICTV/Rondônia, Gallo foi às lágrimas. O presidente do CFM é participante da edição de sábado do programa Papo de Redação, há longo tempo. Mesmo depois de assumir o mais importante cargo entre as entidades médicas do país, ele avisou que não deixaria de integrar a equipe dos Dinossauros, sempre o fazendo com qualidade, equilíbrio e, mais que isso, preocupado com a Medicina, com os médicos e, sobretudo, com a saúde pública. Ao assistir à matéria do jornalismo da emissora, Hiran Gallo foi às lágrimas, principalmente quando acompanhou uma paciente limpando os banheiros do hospital. O presidente do CFM se colocou a disposição das autoridades do governo para ajudar a buscar soluções para o problema, assim como pediu que o Ministério Público e a OAB, entre outras entidades, que tomem posição sobre a gravidade do drama do hospital que está sempre superlotado.

MAGNO AINDA DEFINIU SE ACEITA COMANDAR O INSTITUTO DE TERRAS, MAS ESTÁ ESTUDANDO O ASSUNTO

Ainda está na fase da conversa e dos estudos. Uma coisa é certa: o governador Marcos Rocha vai mesmo criar o Instituto de Terras de Rondônia, para seu segundo mandato. Será uma área de grande importância, na batalha pela regularização fundiária, questão prioritária para os próximos quatro anos. O que está ainda sendo debatido é a titularidade do novo órgão, com status de secretaria estadual. O convidado para o posto foi o ex-prefeito de Ouro preto do Oeste, ex-deputado federal e ex-chefe a Casa Civil (do governo Cassol), Carlos Magno. Ele é um dos maiores conhecedores sobre o tema, no Estado e, caso aceite, dará uma contribuição muito importante. Magno, contudo, ainda está estudando o caso. Ele está analisando a situação, procurando se aprofundar ainda mais no assunto e só dará sua resposta definitiva dentro de alguns dias. Não assumirá qualquer compromisso, é claro, antes de janeiro, quando Rocha assume seu segundo mandato, reeleito que foi em 30 de outubro passado. Pode-se afirmar, com segurança, que o assunto está andando bem. Magno teria também outro convite: o de assumir a Secretaria de Agricultura da Prefeitura da Capital. O convite para a Semagric teria partido, claro, do prefeito Hildon Chaves. Nos próximos dias, Carlos Magno estará em Porto Velho, para definir qual será seu caminho a partir do início do ano que está chegando.

MINISTROS DO STF QUE VÃO FALAR EM DEMOCRACIA E LIBERDADE NOS ESTADOS UNIDOS, LEVAM VAIAS E OFENSAS DE BRASILEIROS

Ministros do STF que foram aos Estados Unidos para palestrar sobre “Democracia e Liberdade” (vejam só!) foram muito hostilizados por brasileiros que vivem em Nova York e regiões próximas. Houve muitas ofensas, o que é lamentável, mas por lá, sem o poder que tem no Brasil, os ministros da nossa corte superior têm que ouvir calados, porque pelas terras americanas, censura é algo que não existe. Os confrontos entre a multidão que apoia o presidente Bolsonaro e os membros do STF se acirraram, claro, depois da atuação totalmente parcial dos ministros, já que três deles estão também no TSE, nas últimas eleições presidenciais. Agora, quando as mobilizações populares se mantêm no país pelo 14º dia, principalmente o ministro Alexandre de Moraes quer proibi-las, tentando torná-las criminosas e não espontâneas, mas mais esse arroubo de imposição inconstitucional foi contido, por uma nota muito clara das Forças Armadas, apoiando todas as manifestações, desde que pacíficas, ordeiras e sem fechamento de rodovias. Transformados num braço político das esquerdas, por grande parte dos seus atuais membros, tanto o STF quanto o TSE, conseguiram angariar a ojeriza de parte importante da sociedade brasileira. Vamos ver, certamente num futuro não tão distante, até quando esta queda de braço vai durar e quem vai vencê-la…

PREFEITURA FAZ FESTA PARA ENTREGAR O NOVO PARQUE DA CIDADE, TOTALMENTE REMODELADO

O porto-velhense vai ganhar um presente de Natal muito especial, nesta reta final de 2022. No próximo 3 de dezembro, um sábado, no final da tarde, será entregue o praticamente novo Parque da Cidade, aquela enorme área nos fundos do Porto Velho Shopping que está fechado há bastante tempo, para ser totalmente remodelado e se tornar, sem dúvida alguma, uma das mais importantes atrações da cidade. Na semana passada, ao visitar as obras, que estão na fase final, o prefeito Hildon Chaves falou com entusiasmo da obra, que está sendo concluída em parceria entre a secretaria de Obras, comandada por Diego Lage e a Emdur, que tem à frente o competente Gustavo Beltrame. Entre outras inovações, o parque terá todo o sistema de iluminação com lâmpadas de Led, uma pista de caminhada nova, toda asfaltada; reforma das quadras de areia para futevôlei e outros esportes; dentro dele haverá vários parquinhos. Um deles se destaca. Será um espaço muito especial para cadeirantes, o primeiro do Estado. Haverá também duas áreas especiais para os Pets, um para os menores, outro para os pequenos animais. Por fim, será instalada no Parque da Cidade uma gigantesca árvore de Natal, iluminando a festa em Porto Velho. Na inauguração do dia 3 próximo, haverá também shows e atrações para os visitantes.

TRE: MAGISTRADOS SERÃO HOMENAGEADOS NA ASSEMBLEIA E AMORIM CONCLUI SEU QUARTO MANDATO

Esta quarta-feira, 16, será um dia histórico para um dos mais conhecidos e brilhantes advogados de Rondônia. Ele encerrará seu quarto mandato como membro do Tribunal Regional Eleitoral, com todas as passagens abrilhantadas pelo seu conhecimento jurídico, principalmente nas questões eleitorais. Haverá uma solenidade especial, a partir das 9 horas da manhã, para marcar a despedida de Amorim do TRE, concluindo sua participação no tribunal. Dez dias depois, no dia 24, uma quinta-feira, tanto Amorim quanto os demais membros da Corte, serão homenageados pela Assembleia Legislativa. O presidente da Casa, deputado Alex Redano assina convite para sessão solene de homenagem aos magistrados. O Dr. Fábio Rychecki Hecktheuer receberá a Medalha Medalha do Mérito Cultural Professor Amizael Gomes da Silva. També, por iniciativa do deputado reeleito Cirone Deiró, será entregue a Medalha do Mérito Legislativo para os desembargadores Paulo Kiyochi Mori e Miguel Mônico Neto e os juízes Clênio Amorim Corrêa; Wallisson Gonçalves Cunha; Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa; Edson Bernardo Andrade Reis e Luiz Rolim Sampaio. O evento está agendado para às 9 horas da manhã.

ROCHA EM ISRAEL TRATA DE SEGURANÇA NAS ESTRADAS E DA QUALIDADE COM CUSTO MENOR DA PRODUÇÃO DE CACAU

A ida do governador Marcos Rocha ao Oriente Médio já tem resultados positivos confirmados, mas outros ainda estão por serem confirmados. Duas importantes questões já avançaram bastante. No primeiro caso, foi acertado um acordo com a gigante Wase, a gigante da mobilidade urbana, que possui um programa específico para melhorias de mobilidade, denominado Waze for Cities, que pode ajudar a a evitar acidentes na região. O projeto já está presente em mais de mil cidades no mundo tudo; 190 na América Latina e 70 no Brasil, entre elas as cidades do Rio de Janeiro e de Joinville. Rondônia será o primeiro estado da Amazônia Legal a ter este projeto em relação à segurança para suas estradas estaduais. Outro possibilidade de acordo importante, também na cidade israelense de Tel Aviv, foi registrada em relação à produção do nosso cacau. Numa visita ao Instituto Volcani e em especial, ao laboratório de Cacau, Rocha conheceu o sistema da Organização de Pesquisa Agrícola Centro de Volcani, maior centro de pesquisa agrícola do país, quw atua como braço de pesquisa do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Israel. A visita abriu a perspectiva de Rondônia importar tecnologias e técnicas originárias do órgão, ajudando a reduzir custos para agricultores não só do Cacau, mas também para outras culturas agrícolas. A produção cacaueira aumentou em Rondônia em torno de 2,3 por cento entre 2017 e 2021 e foram colhidos mais de 5.571 toneladas em 2021. O município de Jaru se mantém como o maior produtor de cacau do Estado, tendo produzido 1.276 toneladas em 2021.

NASCE HOJE O TARRÁQUEO NÚMERO OITO BILHÕES E SEREMOS 10 BILHÕES EM APENAS MAIS 21 ANOS

Em 1.800, ou seja, a apenas 222 anos, o Planeta Terra chegou ao seu primeiro bilhão de habitantes. A partir dali, foi crescendo de forma rápida e constante. Nesta terça-feira, 15 de novembro, deve nascer o habitante terreno de número oito bilhões. Ou seja, o mundo que levou 1.800 anos desde a era Cristã para chegar ao primeiro bilhão, a cada 36 anos, a partir dali, multiplicou-se por outro bilhão. Desde o início do século 19, já havia a teoria de que seria impossível alimentar tantas bocas, num cenário em que a produção de comida não acompanha a multiplicação tão rápida de pessoas, num risco constante de termos uma superpopulação que a Terra não suporte. Por enquanto, esse cálculo pessimista ainda não se concretizou, mas os riscos são cada vez maiores. No mesmo Planeta, que não crescerá e dificilmente terá novas áreas tão grandes para produção de alimentos, a ONU prevê que seremos 9 bilhões de seres humanos em 2.037 e 10 bilhões em 2.058. Mesmo que em algumas regiões do Planeta o crescimento populacional ainda esteja caindo, aumentar o número de habitantes desta Terra azul em 2 bilhões em apenas 21 anos é assustador.

PERGUNTINHA

Você concorda que façam parte da equipe de transição do novo governo brasileiro ex-ministros e ex-assessores presos ou condenados por corrupção, como Guido Mantega, Paulo Bernardo e Paulo Okamotto?