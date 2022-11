O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC), parabeniza Vilhena pelo transcurso de seus 45 anos de emancipação política e administrativa, comemorado nesta quarta-feira, 23 de novembro.

“Quero dar os meus parabéns a toda população da minha querida Vilhena! Tenho muito orgulho de ter trabalhado para levar muitos recursos para realizar investimentos para a cidade e de ainda poder contribuir com ações para melhorar a qualidade de vida das pessoas que merece todo nosso respeito, esforço e nosso trabalho incansável. Juntos vamos continuar fazendo de Vilhena por esses 45 anos de muitas conquistas e histórias”, destaca Luizinho.

Para Goebel, “a história do Município de Vilhena é de um povo empreendedor. Hoje, a trajetória construiu um município referência do Estado de Rondônia, que caminha firme na direção do progresso e do desenvolvimento. Em nome da Administração Municipal e da Câmara de vereadores, celebramos junto de Vilhena os seus 45 anos de emancipação política, reafirmando a nossa parceria e apoio para que seu futuro seja cada vez mais promissor. Parabéns a todos os vilhenenses pelo seu aniversário”.

Luizinho Goebel encerrou sua saudação reafirmando o compromisso de continuar trabalhando por Vilhena e pelos 52 municípios do Estado, de onde sempre recebe o reconhecimento da população rondoniense.

Luizinho Goebel e Família/Deputado Estadual-RO.