Aos 14 anos estava na escola dominical com um grupo de adolescentes. Era época de copa do mundo e o Brasil estava lá participando. Futebol era o assunto do momento em todo país.

Ao iniciar a aula, o professor fez uma oração e pediu a Deus que os atletas brasileiros pudessem demonstrar em campo tudo o que sabiam e haviam treinado. Apenas isso.

Note que sua oração não era para que o Brasil ganhasse o jogo, nem a copa. Pelo contrário, isso era secundário, diante da vontade divina. Nunca esqueci desse fato, nem daqueles amigos, nem de nosso professor. Naquela ocasião nosso país sagrou-se campeão mundial de futebol!

A equipe ganhou a copa porque os atletas tinham talento, possuía um bom técnico, foi treinada, a delegação tinha um bom líder e sábio comandante, entre outros fatores…

Quase sempre queremos que nossas preces sejam respondidas; que ocorra um milagre; deixamos tudo nas mãos de Deus… Isso se aplica tanto à vida espiritual, profissional, financeira…

A experiência tem nos ensinado que na prática não é assim que funciona. Não existe milagre diário, nem semanal, nem mensal, apenas proveniente de nossas súplicas. A solução dos nossos problemas deve iniciar conosco e com iniciativas, com atitudes e posturas.

Convido-o, agora, a transportar a ilustração acima para o interior de nossas empresas: se você tiver um grupo de habilidosos funcionários, mas não souberem trabalhar em equipe, com uma estratégia, com prioridades ordenadas e focado nos resultados, então seu desempenho final ficará diminuído.

Se prevalecer o poder da autoridade (ou cargo) em vez da competência individual; a falta de critério em vez da avaliação técnica; a improvisação em vez do planejamento; o autoritarismo em vez da liderança; então o resultado final será inferior. Se as promoções de funcionários ocorrerem com base no parentesco familiar em vez da capacitação profissional, então o desempenho funcional tende a cair, desestimulando os colaboradores com maiores potencialidades.

Os avanços profissionais das pessoas vêm pela: Preparação técnica; visão empresarial; capacidade de trabalhar em equipe; espírito de liderança; iniciativas e criatividade; comprometimento com os princípios e valores da organização. Avanços profissional também vem pela: fé; trabalho; sabedoria; ética; humildade e foco.

A vida é uma competição, na qual apenas um será o vencedor. Convido o amigo empresário e os trabalhadores a serem otimistas e trabalhar duro, porque a vida nos oferece continuas oportunidades de demonstrar nossas virtudes. E o reconhecimento público virá, com justiça, para o melhor candidato. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.