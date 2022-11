Neymar não jogou a partida contra a Suíça, não jogará contra Camarões e só voltará a campo, se tudo correr bem, a partir das oitavas de final da Copa do Mundo.

Mas a boa recuperação está longe de ser garantida. O camisa 10 do Brasil sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e, como revelaram os jogadores depois da vitória no estádio 974, na última segunda-feira (28), foi acometido por uma febre.

Garantida às oitavas de final, a seleção brasileira enfrentará a camaronesa na sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), no estádio Lusail, pela última rodada do Grupo G. Um empate já garante ao time a primeira colocação da chave, sem depender da Suíça, que enfrentará no mesmo horário, a Sérvia, no estádio 974.

Oficialmente, a comissão técnica da seleção brasileira disse que a situação seria avaliada dia a após dia. Logo no dia seguinte à vitória sobre a Sérvia, quando Neymar foi atingido e acabou lesionado, o médico Rodrigo Lasmar disse que não era motivo para alarmismos naquele momento. Desde então, poucas são informações vindas da CBF. A febre, por exemplo, havia sido omitida.

Os companheiros de Neymar, claro, desejaram pronta recuperação ao grande craque do time, mas ninguém contou com o atleta para a próxima partida. A febre pode ser por conta do processo inflamatório ou pelo mesmo problema de garganta, gripe e resfriado que atingiu também Lucas Paquetá e Antony.

“Fico triste que ele não pode jogar. Não só pelo pé, mas por um pouco de febre também. Espero que ele se recupere o mais rápido possível e a gente possa contar com ele para a próxima fase”, iniciou Vini Jr.

Ainda no ataque, Richarlison lembrou que a equipe sentiu falta da criação de jogadas. O centroavante teve a situação dificultada na partida, com poucas oportunidades entre os zagueiros suíços.

“Estamos acompanhando ele. Creio que volta, sim. O tornozelo dele parece que está bem melhor, está tratando desde cedo, em três períodos. Querendo ou não, preciso dele ali na frente”, disse Richarlison, sempre de bom-humor, tentando disfarçar a gravidade da lesão.

O capitão Thiago Silva lembrou que a classificação antecipada no Grupo G também serviu para dar tranquilidade aos dois jogadores lesionados — além de Neymar, Danilo sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo e, neste momento não tem condições de jogo.

“Era importante vencer para dar uma tranquilidade para eles, para que eles pudessem focar na recuperação e estar preparado para as oitavas de final, mas com certeza são dois jogadores que fazem falta para a gente”, disse o zagueiro.

A seleção brasileira volta a treinar nesta terça, às 17h, no horário de Doha. Antes a comissão técnica, com Juninho Paulista, Taffarel, César Sampaio e Ricardo Gomes receberão a imprensa no centro de treinamento.