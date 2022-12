Cacoal será palco de uma importante exposição intitulada “ArqArt: Arquitetura convida a Arte”, que acontece nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, no escritório Hiria Bianchini & Arquitetos, localizado na Avenida São Paulo, 2422.

A exposição é o resultado de uma parceria entre a artista plástica e artesã Gutta Matos, e a arquiteta Hiria Bianchini.

Essa exposição contará com aproximadamente 40 peças criadas a partir da utilização de madeira reutilizada.

Com o raro dom de transformar madeira e outros produtos da natureza em arte, a artista plástica se dedica à criação de objetos de decoração, com peças autorais e utilitárias. Gutta Matos utiliza materiais de baixo impacto na natureza, promovendo a reciclagem e sustentabilidade, com arte e inovação:

“Sempre quis dar significado e importância às memórias afetivas e ressignificar peças sem uso, dando vida nova a diversos materiais, como madeira, ferro, papel, pedras, galhos e outros”, explicou.

PARCERIA

A arquiteta Hiria Bianchini afirma que enxergou no trabalho de Gutta Matos uma forma de inovar com o reúso/reaproveitamento de madeira: “A ideia é destacar a unicidade das peças. Como arquiteta, acabamos indicando em nossos projetos muito do que é tendência, e me fascina a possibilidade de ter uma peça de decoração única, sustentável e, principalmente, que tenha história!”, disse.

Hiria valoriza bastante a reutilização de materiais para a produção de objetos mais orgânicos e criativos: “Eu acho que a forma como a Gutta trabalha com a madeira é super orgânica. Cada escultura, cada peça deixa o ambiente autêntico, fora do padrão”, salientou a arquiteta.

UM POUCO MAIS DA ARTISTA

Gutta Matos tem 46 anos e ao longo de sua trajetória buscou referências artísticas na arquitetura barroca, arte sacra e outras a partir de suas experiências adquiridas na Itália, onde viveu, aliando a conceitos que assimilou em São Paulo e Minas Gerais, estados onde também residiu: “Eu sou uma artista autodidata. Sempre estive envolvida com arte, até em casa criando ambientes e peças de minha própria produção. A natureza me transmite energia e dá significado e conexão com minha realidade de vida, minhas origens”.

O PROCESSO DE CRIAÇÃO

A artista explica que o processo de criação envolve várias etapas e o primeiro passo é encontrar as madeiras certas, em uma verdadeira jornada de caça ao tesouro.

O trabalho, segundo ela, tem início com o processo de marcenaria para limpar, lixar e cortar as peças. Só depois deste tratamento é possível revelar a cor da madeira, visualizar a montagem dos quadros, peças e painéis e projetar composições, cores e formas.

Gutta Matos conta que muitas vezes o trabalho se revela de maneira repentina, em outras, a peça precisa ser desenhada, calculada e elaborada minuciosamente, cortadas em ângulos pré- definidos para o encaixe perfeito entre as peças.

“Como artista plástica e cidadã, preocupada com o meio ambiente e com os danos que causamos ao nosso planeta, procuro dar a minha contribuição e exemplo através da minha arte”, concluiu.

SERVIÇO

Visando dar visibilidade às obras de arte produzida por Gutta Matos, o escritório Hiria Bianchini & Arquitetos realiza a Exposição “ArqArt: Arquitetura convida a Arte” que será aberta no dia 15 de dezembro às 16h e fica a disposição para visitação nos dias 16 e 17 de dezembro às 12h. O evento acontece no escritório Hiria Bianchini & Arquitetos, localizado na Avenida São Paulo, 2422, segundo piso.