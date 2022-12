Referência na região do Cone Sul de Rondônia, o Park Aquático Vilhena ampliou sua estrutura física e anuncia projeto de construção de pousada.

O Park inaugura suas novas instalações neste sábado, 10, com mais uma piscina e diversas atrações como Toboguito, Sapo, Jogo de Bengalas, Cogumelo, novos vestiários, novos quiosques para churrasco e o Balde maluco que é a atração preferida das famílias.

Conta também com Surf Hill, mais três piscinas e tobogãs tudo preparado para você passar o final de semana com sua família e amigos.

O Park Aquático Vilhena também apresentará, nesta data, o projeto de construção da área de hospedagem anexa ao Park com apartamentos, chalés e piscina aquecida exclusivamente para os hóspedes. As obras devem começar em breve e logo a família vilhenense e toda a região terão mais um atrativo para curtir suas férias com a família.

O Park Aquático Vilhena se tornou local aconchegante para a famílias nos finais de semana, já que conta com piscinas infantil e adulto, toboágua, playground, pula-pula, casinha na árvore, casa da Branca de Neve, quiosques para churrasco, voleibol, espiribol e bóia Cross no rio. Conta também com restaurante e lanchonete, servindo buffet por quilo, sucos, cervejas e porções com Wifi à disposição.

AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

De acordo com o casal, Vilson e Enilde, a ideia de ampliar a estrutura física se deve à grande procura do público de Vilhena por um espaço familiar e próximo da cidade. “O Park Aquático Vilhena é um ambiente familiar com diversão o dia inteiro”, disse Diniz.

O local atende aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h, porém, logo após a construção da Pousada, deverá atender mais dias durante a semana. O Park está localizado há 3 km da saída da cidade de Vilhena, seguindo a BR- 364, sentido Porto Velho, entrada à esquerda antes do Rio Piracolina, há 900 mt da BR, na estrada do Alambique, na rua paralela ao Clube de Tiro de Vilhena. Melhores informações serão o todas pelo telefone (WhatsApp) (69) 9-8462-2634 e 9-9988-9292.

https://