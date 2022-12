Jornalista tem histórico de atuação na imprensa do município e região. Nascimento apresenta o Cidade Alerta na TV e é dono do Portal P1.

O jornalista P. Nascimento, foi um dos 48 homenageados com o titulo de Cidadão Honorário Jaruense, em evento promovido na câmara de vereadores do município, nesta quinta-feira, 08 de dezembro. A indicação foi feita pelo presidente da câmara de vereadores Dr. Luis do Hospital.

“Uma noite feliz por esse título. Grato a Deus por tudo em minha vida, e feliz por ser um dos indicados pelo presidente da casa de leis de Jaru, Dr. Luis do Hospital, uma pessoa competente e dedicada ao trabalho e família.’’ Disse o apresentador.

A lista com 48 nomes, foi divulgada no meio do mês de agosto, em 2021. Além de P. Nascimento, outros jornalistas também foram homenageados, além de personalidades de vários seguimentos.

Entre os nomes estão alguns jornalistas, radialistas, apresentadores, empresários, cidadãos, militares e policiais civis. O título de Cidadão Honorário é direcionado para pessoas que prestam serviços de relevância para a sociedade como um todo, sendo reconhecido o seu trabalho, ou seja, é uma pessoa popular, pública, de méritos confirmados.