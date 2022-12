D.A.S., de 30 anos, foi preso por policiais militares da Patrulha Reforço na noite de sexta-feira, 9, quanto caminhava tranquilamente pelas ruas de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pela Rua Washington Pissini (15 de Novembro) esquina com Rua Cantares de Salomão, no bairro Ipanema, quando visualizaram um homem, no qual os militares tinham conhecimento que contra ele havia mandado de prisão em aberto.

O suspeito ao perceber a presença da viatura, parou próximo a um portão de uma casa, onde os PMs tem conhecimento que o local é usado para encontros de usuários de drogas e também como “boca de fumo” de um homem conhecido por “Taco”.

O suspeito foi abordado e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) foi constatado que contra ele havia mandado em aberto expedito pela 2ª Vara Criminal de Vilhena, pelos crimes de roubo, ameaça, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo.

O foragido foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.