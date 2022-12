Diplomado para exercer pela primeira vez o mandato de Senador da República em solenidade realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) nesta quinta-feira, 15, em Porto Velho, Jaime Bagattoli, em entrevista ao Extra de Rondônia, destacou sua gratidão pelo povo rondoniense.

O senador explica que está saindo de sua vida privada para se dedicar por completo à vida pública neste momento. “Na minha condição em que eu nunca exerci nenhum cargo político e indo direto como Senador, estou com convicção que preciso fazer a diferença, mostrar ao povo rondoniense que podemos fazer tudo de melhor pelo nosso estado e o Brasil”, explica.

Jaime também destaca sua bandeira ao agronegócio e durante seu discurso também destacou sua missão em ajudar setor de educação, saúde e infraestrutura.

“Além disso, temos uma grande responsabilidade sobre a economia, o Brasil passou da hora de fazermos uma reforma tributária, nós temos que fazer não só para diminuir a quantidade de imposto, mas que seja simples e ampla e que diminua o peso da carga tributária”, discursou.

CONTAS APROVAÇÃO

Jaime Bagattoli pode explicar que suas contas foram aprovadas por unanimidade e que a única situação foi de declarar um valor de R$ 40 mil e não ter sido gasto todo esse valor dentro da campanha eleitoral, sendo aprovado com ressalva e devolvido ao partido.

“Não gastei nenhum centavo do fundo partidário, não dei prejuízo com o dinheiro do povo brasileiro, dinheiro era diretamente do meu bolso”, conta o Senador.

SOBRE O GOVERNADOR MARCOS ROCHA

“O palanque de Rondônia terminou no dia 30 de outubro. Marcos Rocha, Governador do Estado de Rondônia, todos os deputados estaduais, federais também eleitos, tudo em prol de uma missão: ajudar 52 municípios do estado e ajudar o Brasil. Essa tem que ser nossa missão e estou disposto a ajudar a todos. Agradeço todo o estado por confiar em mim, no eu trabalho, continuarei uma pessoa íntegra, honesta e vou retribuir tudo pelo povo brasileiro”.