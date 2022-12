Douglas Vaz, CEO founder da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, atua no mercado imobiliário desde os 16 anos de idade.

Junto com seu pai, João Vaz, fundou a Cristal Empreendimentos, que lançou mais de 120 empreendimentos. Nesse meio tempo, há 25 anos, fundou também a Vaz Desenvolvimento Imobiliário, com atuação nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Espírito Santo.

“Construímos produtos econômicos e de alto padrão com conceito residence & resort, que agregam valor econômico para as regiões onde estão instalados. Recentemente, desenvolvemos um produto único no Brasil, a Fazenda Barão do Império, em Santa Leopoldina, um projeto inovador com o conceito agrogastronômico e de lazer, uma fazenda produtiva para atender aos clientes”, ressalta.

De acordo com ele, todos os empreendimentos têm a iniciativa Eco Vaz, que se refere à preservação de áreas verdes e restauração de áreas degradadas. “Atribuo a vitória nessa premiação a toda essa experiência que adquiri e à equipe de colaboradores, que tem o DNA da Vaz.”

Conheça mais o líder empresarial na categoria Loteadora na entrevista a seguir.

O que é ser líder? Como você conceitua a liderança que você pratica?

É ser alguém que demonstra capacidade de liderança, que consegue orientar uma equipe, conduzir um grupo para que alcance bons resultados. É uma pessoa que tem paixão pelo que faz, é transparente, sabe delegar e abrir espaços para que haja discussões saudáveis sobre assuntos da empresa. A minha forma de liderar é enxergar o melhor de cada colaborador da Vaz, motivando-o mesmo nas dificuldades, interagindo com as pessoas ao meu redor. Prezo por um ambiente de trabalho agradável e uma relação harmoniosa com a equipe. Também busco sempre criar estratégias, planos B e C e estar pronto para tomar decisões difíceis, quando preciso.

Liderança também é verdade. Qual é a sua verdade? Quais são seus princípios e valores inegociáveis?

A minha verdade é a honestidade. Aprendi isso desde cedo e nunca me desvinculei desse compromisso com os clientes das construtoras e loteadoras em que trabalhei, nem com todas as pessoas parceiras com quem tive a oportunidade de conviver. Honestidade, confiança e comprometimento são valores que não podemos deixar de lado, principalmente no trabalho. A Cristal Empreendimentos e a Vaz Desenvolvimento, empresas que liderei e lidero, respectivamente, conquistaram credibilidade junto aos clientes justamente pelo trabalho honesto e transparente que exercem desde o início das suas atuações no mercado imobiliário capixaba e em vários estados de todo o país.

Quem ou o que lhe inspira? E como você deseja ser reconhecido pelas pessoas enquanto líder?

Meu pai é o meu maior exemplo e inspiração. Espero que as pessoas me reconheçam pela simplicidade ao exercer um papel de liderança, pela forma com que trabalho, pelo meu comprometimento com prazos, entregas de obras, pela honestidade quanto a valores orçados e cobrados em cada empreendimento que lançamos, construímos e entregamos. Ficaria feliz se algum dia servir de inspiração pelo meu otimismo, consistência e capacidade de tornar os desafios situações possíveis de se contornar.

Qual o papel do líder na criação e manutenção de um ecossistema saudável, diverso e criativo na organização?

O papel do líder é essencial na criação de um ambiente dentro da empresa, no qual as pessoas tenham condições de se relacionarem bem e se desenvolverem. O líder deve estar mais aberto à equipe, pois estamos vivendo na era da colaboração e do compartilhamento. E nada melhor do que permitir e promover a participação nos processos de gestão e aprimoramento da empresa. Assim, as equipes serão mais focadas e eficientes, conseguindo desempenho expressivo.

A quais pautas o líder precisa estar atento nestes tempos?

O líder precisa estar sempre atento se os valores e objetivos da empresa estão sendo rigorosamente seguidos; deve manter uma boa comunicação com sua equipe, investir nela, com cursos, palestras, viagens para ampliar o conhecimento acerca de tecnologia e inovação; fazer um bom planejamento, definir metas, e identificar pontos fortes e fracos, além de aprimorar suas habilidades sociais.

Quais foram seus maiores desafios e conquistas até hoje enquanto líder?

Estou no segmento da construção civil há mais de 40 anos. Comecei muito cedo, ajudando meu pai, e juntos passamos por vários momentos difíceis, como a implementação de alguns planos econômicos (Verão, Bresser e Cruzado). O mais recente desafio foi em 2013, a bolha imobiliária. Com o tempo, adquiri experiências e obtive ótimos resultados. No estado, já desenvolvi empreendimentos em Vitória, Santa Leopoldina, Viana, Aracruz, Domingos Martins, Guarapari, Cariacica, Serra, Vila Velha e Linhares. Sou presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon/ES) e, como CEO da Vaz Desenvolvimento, a expandi para além do Espírito Santo, conseguindo desenvolver diversas cidades de Rondônia e Mato Grosso, com empreendimentos nunca implantados nessas regiões e que já podem ser considerados cases de sucesso para a Vaz.

Em uma palavra: ser líder é… conduzir.