Mesmo agora, sob o domínio da internet, colecionar imagens impressas é um hobby que se mantém muito vivo.

Desde agosto, uma única banca de jornais na Praça Nossa Senhora Aparecida (centro de Vilhena) vendeu cerca de 20 mil figurinhas do álbum “FIFA World Cup Qatar”. O detalhe: a maioria dos clientes é de adultos. Mas nem tudo é saudosismo. A criançada também ama adquirir as fotos dos jogadores.

Além das vendas avulsas, a proprietária da banca, Kelly Rosa Oliveira, teve uma iniciativa empreendedora. Ela abriu dezenas de envelopes de figurinhas e montou álbuns completos, na versão luxo com capa dura. Vendeu seis deles, a R$ 800 cada. Se fosse comprar os envelopes — que vem com quatro figuras e muitas vezes repetidas — o colecionador gastaria mais de R$ 2 mil para ter o caderno concluído.

O álbum oficial da FIFA contém 82 páginas e traz curiosidades afora das fotos das seleções de 32 países. Num total de 670 figurinhas, são destacadas as arenas do Catar, linhas do tempo das copas e as bandeiras com as identidades visuais relacionadas à Copa das nações envolvidas.

Kelly admite que não gosta e não entende de futebol. “Mas as figurinhas trazem muitas informações. Até minha filha de 7 anos passou a conhecer sobre os países, identificar as bandeiras”, conta a comerciante, ressaltando que “a Copa também é cultura”.

Embora não assista aos jogos, Kelly torce pela vitória da França que disputa a final neste domingo (18/12), contra a Argentina. Na segunda-feira, após o mundial, a banca fará uma promoção para os aficionados em coleção. Quem comprar cinco envelopes — cada um a R$ 4 — receberá de graça um álbum [vendido atualmente a R$ 12]. Sobraram 200 álbuns para o bota-fora.