Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM), após ter furtado duas peças de picanha em um supermercado localizado na Avenida Paraná, próximo a Cohabinha, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito entrou no supermercado, foi até aos refrigeradores onde ficam as carnes, pegou duas peças de picanha e colocou dentro da calça, fato observado pelos funcionários do estabelecimento.

O suspeito saiu do comércio correndo, contudo, foi perseguido e detido por um funcionário e por um policial civil que estava fazendo compra naquele momento.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e o suspeito conduzido para a delegacia juntamento com o produto furtado para o registro da ocorrência.

Entretanto, durante o registro da ocorrência, os militares descobriram que o suspeito também havia furtado uma bicicleta e uma botija de gás.