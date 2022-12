O vereador Paulo Henrique (PTB Cacoal/RO), desde o início do mandato, tem estreitado a relação com os cidadãos, associações, entidades, sociedade civil organizada visando buscar soluções para os problemas que afligem a cidade de Cacoal.

Nesta terça-feira, 20, o parlamentar apresentou os números do segundo ano de mandato na capital do café.

Dr. Paulo, como é popularmente conhecido, se destaca por sua produção no parlamento municipal. Dentre projetos, indicações, ofícios, requerimentos e lei de sua autoria, somam 150 frentes de serviços em prol da população. “Prestar contas do mandato é uma forma de assumir um compromisso com os munícipes. É colocar os interesses coletivos acima dos individuais”, frisou o vereador.

Em 2022, o vereador empenhou seu mandato na busca por transparência na administração pública por meio da fiscalização. Encaminhou denúncias de desvio de combustível para Polícia Federal por se tratar de recursos federais, além de outras em tramitação no Poder Judiciário em desfavor do prefeito municipal.

Dr. Paulo assinou a CPI para apurar os desvios que chegam em torno de R$ 1,4 milhões do cofre público municipal. “Infelizmente a CPI foi arquivada por falta de assinaturas”, lamenta.

Como membro da comissão de educação, saúde e assistência social, Dr. Paulo priorizou o combate à violência doméstica e a segurança nas escolas e creches do município por meio de instalação de monitoramento eletrônico e segurança pessoal.

“Acredito que os trabalhos apresentados por nosso mandato, em 2022, orgulham a população e respaldam nossos afazeres no parlamento. Ser vereador é a realização de um sonho, mas ser representante de uma cidade com mais de 90 mil habitantes, além de satisfação, impõe muitas obrigações e responsabilidades. É uma missão que eu pretendo cumprir com honradez visando melhorias à comunidade”, enfatiza.

Dr. Paulo fez várias solicitações aos órgãos municipais para solucionar os problemas da comunidade ou homenagear pessoas e segmentos que prestaram contribuições relevantes ao município de Cacoal/RO em 2022. Foram 18 requerimentos, 108 ofícios, 13 indicações, presente em todas as sessões ordinárias e extraordinárias e 133 participações em eventos, reuniões, palestras, visitas.