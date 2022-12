De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã deste sábado, 24, um caminhão carregado com laranja, tombou na BR-364 – no Km 118, próximo ao distrito do Guaporé, sentido Porto Velho.

Ainda não se sabe o motivo do acidente, mas a primeira vista, o motorista teria perdido o controle de direção e tombou no meio da rodovia.

Com isso, o tráfego está interrompido nos dois sentidos da via e não desvios para contornar a situação.

A PRF informa que devido a logística para retirar o caminhão, o tráfego deverá ser restabelecido por volta das 12h.